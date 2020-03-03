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Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Стартовали съемки ток-шоу «О чем молчат женщины» с Оксаной Байрак

03.03.2020

Уже известно, что весной СТБ запускает ток-шоу «О чем молчат женщины», ведущей которого станет Оксана Байрак. На днях стартовали съемки первых выпусков проекта. Подробнее –  далее в материале. 

В студии ток-шоу знаменитая режиссер и телеведущая будет откровенно говорить с героинями на все волнующие, спорные и самые сложные темы. 

«Ну, что ж! Первый день этой весны стал для меня невероятным! И не потому, что именно сегодня случился первый глубокий весенний вдох нового проекта телеканала СТБ «О чем молчат женщины», ведущей которого, случилась ваша покорная слуга! И  не потому, что первой темой стала сложная, но такая необходимая тема суррогатного материнства! Но, главное, потому, что эта блистательная команда «Студии 5», которая моментально стала для меня, искушенной и требовательной, – нереально близкой, даже родной! Ребята, благодарю вас за профессионализм! За абсолютный слух к просьбам, порою настойчивым! В общем, погнали наших городских! И дай Бог нам рейтингов, не ниже «Ничто не случается дважды». 

Известно, что среди тем, которые ожидаются в ток-шоу, – пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и многие другие интимные проблемы, которые близки и знакомы женщинам. 

 Премьера ток-шоу «О чем молчат женщины» состоится на телеканале СТБ уже этой весной.

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