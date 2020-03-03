3 марта в 20:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 3 и 4 серии проекта «Спіймати Кайдаша». Это новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Как отреагирует Мотря, когда узнает про отношения Карпа и Тани? Подробнее читайте в материале.

В 3 и 4 сериях сериала «Спіймати Кайдаша» вы узнаете:

Почему Мотря постоянно ссорится со свекровью?

Как отреагирует Мотря, когда узнает про отношения между Карпом и Таней?

Какие отношения связывают Лаврина и Таню?

Из-за кого Мотря ушла к родителям?

Узнайте все подробности в 3 и 4 сериях от 03.03.2020.

Video: «Спіймати Кайдаша»: чем заинтересуют 3 и 4 серии от 03.03.2020 Спіймати Кайдаша - 3 и 4 серии на сайте СТБ уже 03.03.2020. О чем сюжет 3 и 4 серии фильма Спіймати Кайдаша читайте в анонсе

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