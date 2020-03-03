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«Сліпа»: чем заинтересуют 11 и 12 серии от 03.03.2020

03.03.2020

Сегодня, 03.03.2020, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 11 и 12 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Детальнее читайте в материале. 

сліпа

В 11 серии проекта «Сліпа» за помощью к бабушке Любе обратилась Лилия. Девушка готовилась к свадьбе, но в последнее время ее начали мучить ночные кошмары. Она боялась, что кто-то хочет разлучить ее с любимым, ведь во сне ее жених попадал в беду…

В 12 серии проекта «Сліпа» к бабушке Любе обратился Дмитрий. Два месяца назад мужчина похоронил отца. Перед смертью тот попросил сына о странной услуге: «Найди ее и извинись вместо меня». Дмитрий не знал, кого именно он должен найти и забыл о просьбе отца. Но в последнее время дух покойного начал все чаще приходить и просить о помощи. 

Узнайте все подробности в 11 и 12 сериях от 03.03.2020.

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