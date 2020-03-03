3 марта в эфире телеканала СТБ вышла 11 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Смогла ли бабушка Люба помочь Лилии Полищук. В последнее время девушку мучили ночные кошмары, в которых кто-то пытался навредить ее жениху. Подробнее читайте в материале.

Лилия Полищук готовилась к свадьбе, но в последнее время ее все чаще преследовали ночные кошмары. В снах за ее любимым постоянно кто-то охотился и пытался навредить. Девушка боялась, что эти сны предупреждают о том, что кто-то хочет разлучить их с Антоном. Лилия узнала адрес бабушки Любы и поехала к ней за советом.

Слепая рассказала, что эти сны не случайны. На ее жениха кто-то сделал приворот. Но кто? Ее близкая подруга? Или ученица с автошколы, в которой работал молодой человек? Каково же было удивление Лилиии, когда она узнала правду…

Успеет ли девушка снять приворот и останется ли с любимым? Смотрите все подробности в сериале.

Больше по теме: Свадьба в високосном году: можно ли выходить замуж

Video: «Сліпа» 11 серия: к какой трагедии может привести безграничная любовь Слепая: в 11 серии вы узнали, почему нельзя делать приворот. Как помогла женщине Слепая в 11 серии от 03.03.2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ