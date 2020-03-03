Гороскоп на 4 марта 2020 года принесет вам много полезной информации. Кому нужно посвятить день работе, а кого ждут увлекательные приключения? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

В отношениях с любимым человеком стоит быть осторожным. Есть риск крупной ссоры. Попридержите язык и избегайте острых тем.

Телец

Замечательный день для начала нового дела. Смело воплощайте свои мечты в реальность. У вас все должно получиться.

Близнецы

На работе все отлично. Ваши опасения не оправдались. Так что продолжайте трудиться и не забывайте совершенствовать свои навыки.

Рак

Вас ждет приятный сюрприз. Оставьте все свои подозрения и смело наслаждайтесь жизнью вместе со своей семьей.

Лев

У вас накопилось много дел. Вы отчаянно трудитесь, однако впереди вас ждет еще больше работы. Запаситесь терпением и силами.

Дева

Из-за вашей халатности вы поставили под удар своих коллег. Если вы накосячили, примите удар на себя. Не подставляйте никого.

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Весы

День сегодня будет развиваться не совсем так, как бы вам хотелось. Вы никак не сможете повлиять на ход событий. Так что смиритесь и примите все, что случится.

Скорпион

Ваш девиз сегодня ‒ трудолюбие, добросовестность и своевременность действий. Не отвлекайтесь по пустякам. Посвятите день работе.

Стрелец

Сегодня вас ждут яркие впечатления и приключения. Возможно вы окажетесь в новой стране. Это чудесно. Наслаждайтесь.

Козерог

Сегодня звезды не советуют начинать новые дела. Лучше заняться планами и проектами. Только не ведитесь на внезапные заманчивые предложения.

Водолей

Прекрасный день для перспективной работы или нового проекта. Однако ваше здоровье оставляет желать лучшего, так что поберегите свои силы.

Рыбы

Вы немного расслабились и забили на работу. Пока что это не повлечет за собой последствий, но в будущем может сыграть с вами злую шутку. Так что не расслабляйтесь.

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