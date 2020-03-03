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Евровидение-2020: молдавская певица Наталья Гордиенко представила песню «Prison»
Наталья Гордиенко была выбрана, чтобы представлять Молдову на Евровидении-2020. Сегодня пришло время узнать, какую песню Наталья Гордиенко исполнит на конкурсе Евровидение-2020. Подробнее – далее в материале!
Молдову на конкурсе Евровидение-2020 представит Наталья Гордиенко с песней «Prison», которая переводится как «Тюрьма».
Известно, что в Роттердаме Молдову будет представлять Наталья Гордиенко. Певица выиграла Нацотбор, поэтому была приглашена представлять страну на конкурсе Евровидение-2020. Она исполнит песню «Prison» во втором полуфинале 14 мая.
С 2005 года Наталья является солисткой группы Millennium. В том же году они заняли третье место в национальном отборе Молдовы на конкурс песни Евровидение. Год спустя Наталья снова участвовала в конкурсе. Вместе с Arsenium она спела песню «Loca», и они заняли 20 место в финале.
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