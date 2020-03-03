Евровидение-2020: исландская группа Daði & Gagnamagnið представила песню «Think About Things»

Группа Daði & Gagnamagnið была выбрана для того, чтобы представлять Исландию на Евровидении-2020. Сегодня пришло время узнать, какую песню Daði & Gagnamagnið исполнит на конкурсе Евровидение-2020. Подробнее – далее в материале!

На днях стало известно, что победителем национального отбора на Евровидение-2020 в Исландии стала группа Daði & Gagnamagnið. В Роттердаме группа исполнит песню «Think about things».

Gagnamagnið – это исландская музыкальная группа, лидером которой является молодой певец и музыкант Daði Freyr Pétursson. Родился лидер группы в Рейкьявике, до девяти лет рос в Дании, а затем его семья переехала в Исландию. Вокалист закончил мультикультурную школу в 2012 году и получил степень бакалавра в области музыкального менеджмента и аудиопроизводства в Берлине в 2017 году.



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