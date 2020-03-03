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Евровидение-2020: хорватский певец Дамир Кеджо представил песню «Divlji Vjetre»
Дамир Кеджо был выбран для того, чтобы представлять Хорватию на Евровидении-2020. Сегодня пришло время узнать, какую песню Дамир Кеджо исполнит на конкурсе Евровидение-2020. Подробнее – далее в материале!
Известно, что Хорватию на конкурсе Евровидение-2020 представит Дамир Кеджо с песней «Divlji Vjetre».
Оставив позади 15 других участников, Дамир Кеджо выиграл национальный отбор Хорватии «Дора-2020».
Дамир споет песню «Divlji Vjetre» во второй половине первого полуфинала в Роттердаме 12 мая.
Дамир Кеджо – хорватский певец, победитель конкурса молодых исполнителей Новая волна в 2015 году.
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