Евровидение-2020: хорватский певец Дамир Кеджо представил песню «Divlji Vjetre»

Дамир Кеджо был выбран для того, чтобы представлять Хорватию на Евровидении-2020. Сегодня пришло время узнать, какую песню Дамир Кеджо исполнит на конкурсе Евровидение-2020. Подробнее – далее в материале!

Известно, что Хорватию на конкурсе Евровидение-2020 представит Дамир Кеджо с песней «Divlji Vjetre».

Оставив позади 15 других участников, Дамир Кеджо выиграл национальный отбор Хорватии «Дора-2020».

Дамир споет песню «Divlji Vjetre» во второй половине первого полуфинала в Роттердаме 12 мая.

Дамир Кеджо – хорватский певец, победитель конкурса молодых исполнителей Новая волна в 2015 году.

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