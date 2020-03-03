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Евровидение-2020: эстонский певец Уку Сувитсе представил песню «What Love Is»

03.03.2020

Певец Уку Сувитсе был выбран для того, чтобы представлять Эстонию на Евровидении-2020. Сегодня пришло время узнать, какую песню Уку Сувитсе исполнит на конкурсе Евровидение-2020. Подробнее – далее в материале!

Эстонию на конкурсе Евровидение-2020 представит Уку Сувитсе. Песня, с которой он будет представлять страну –  «What Love Is».

Известно, что он является известным эстонским певцом, который свою карьеру начал еще в 2004 году. В последующие годы своего музыкального творчества, он был участником многих эстонских конкурсов. 

Например, в  2010 году он принял участие в конкурсе под названием «Новая волна», где он занял третье место. В 2014 году Уку участвовал в известном эстонском пародийном шоу «Твое лицо звучит знакомо».

Уку снимался в таких мюзиклах, как «Оливер Твист», «Чикаго» и «История Вестсайда».

Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта

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