Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Евровидение-2020: Эстония определилась с представителем
Эстонию на конкурсе Евровидение-2020 представит Уку Сувитсе. Песня, с которой он будет представлять страну – «What Love Is». Подробности – далее в материале!
Представлять Эстонию на Евровидении-2020 в Роттердаме с песней «What Love Is» будет Уку Сувитсе. Он является известным эстонским певцом, который свою карьеру начал еще в 2004 году. В последующие годы своего музыкального творчества, он был участником многих эстонских конкурсов.
Например, в 2010 году он принял участие в конкурсе под названием «Новая волна», где он занял третье место. В 2014 году Уку участвовал в известном эстонском пародийном шоу «Твое лицо звучит знакомо».
Уку снимался в таких мюзиклах, как «Оливер Твист», «Чикаго» и «История Вестсайда».
Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта