Великий пост 2020: морковный кекс с апельсиновой глазурью

Постный морковный кекс можно очень легко и быстро приготовить дома. Помимо экономии времени, полезной морковки в нем больше чем муки. Пошаговый рецепт морковного кекса с апельсиновой глазурью от судьи «МастерШеф»-9 Лизы Глинской найдете в материале.

Ингредиенты:

Для кекса:

мука – 130 г

разрыхлитель – 10 г

белый сахар – 140 г

цедра апельсина – 1 шт.

соль – щепотка

корица – ⅓ ч. л.

апельсиновый фреш – 60 мл

подсолнечное рафинированное масло – 80 мл

тертая морковь – 250 г

грецкие орехи – 150 г

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Для апельсиновой глазури:

апельсиновый фреш – 350 мл

сахарная пудра – 150 г

цедра апельсина – 1 шт.

Приготовление:

Отправляем в миску муку, разрыхлитель, сахар, соль, корицу, цедру апельсина и все перемешиваем. Смешиваем в другой миске морковь, апельсиновый фреш, растительное масло и обжаренные дробленые грецкие орехи. Соединяем обе массы — это закладка на 2 формы. Смазываем формы растительным маслом и присыпаем мукой. Выпекаем в форме для кексов при температуре 170°С 50-60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Смешиваем апельсиновый фреш с сахарной пудрой, добавляем цедру апельсина. Покрываем готовый горячий кекс апельсиновой глазурью.

Источник – glinskaya.com.ua

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