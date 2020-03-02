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Церковные праздники в марте 2020 года: календарь православных праздников по дням
Первый месяц весны богат на праздники. Второго марта 2020 года начинается Великий пост. Читайте в нашем материале перечень православных праздников на март 2020 года по дням.
Церковные праздники в марте 2020 года:
1 марта – Прощеное воскресенье, заговенье на Великий пост; день памяти великомученика Феодора Тирона; священномученика и чудотворца Ермогена.
2 марта – начало Великого поста; день памяти святителя Льва папы Римского; преподобного Космы Яхромского; святого Агапита исповедника.
3 марта – день памяти апостолов Архиппа, Филимонa и мученицы равноапостольной Апфии; преподобного Феодора Санаксарского.
4 марта – день памяти преподобного Льва епископа Катанского и преподобномучеников Валаамских.
5 марта – день памяти преподобного Тимофея в Символех; святителя Евстафия архиепископа Антиохийского; празднование иконы Божией Матери Козельщанской.
6 марта – день преподобного исповедника Афанасия Павлопетрийского.
7 марта – день памяти великомученика Феодора Тирона; священномученика Поликарпа; празднование иконы Божией Матери «Рождество Пресвятой Богородицы «Сокольская».
8 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи; празднование иконы Божией Матери Кипрской (Стромынской).
9 марта – день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
10 марта – день памяти святого Порфирия Газского; празднование иконы Божией Матери Межетской.
11 марта – день памяти преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.
12 марта – день памяти преподобного Василия Декаполита; священномученика Арсения.
13 марта – день памяти преподобного Кассиана Римлянина.
14 марта – день памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской.
15 марта – день памяти святителя Арсения.
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16 марта – день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
17 марта – день памяти благоверного князя Даниила Московского.
18 марта – день памяти мученика Конона Исаврийского; обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; чествование иконы Божией Матери «Воспитание».
19 марта – день памяти мучеников 42-х во Амморее.
20 марта – день памяти священномучеников, в Херсонесе епископствовавших; празднование иконы Божией Матери «Споручница грешных».
21 марта – день памяти преподобного Феофилакта исповедальника; празднование иконы Божией Матери «Знамение».
22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских.
23 марта – день памяти мучеников Кодрата и иже с ним.
24 марта – день памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского; святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.
25 марта – день памяти преподобного Феофана исповедальника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского; преподобного Симеона Нового Богослова; празднование иконы Божией Матери Лиддской.
26 марта – перенесение мощей святителя Никифора исповедальника, патриарха Константинопольского; празднование иконы Богородицы Молдавской.
27 марта – день памяти преподобного Венедикта Нурсийского; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси.
28 марта – день памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников.
29 марта – день памяти преподобного Иоанна Лествичника; мученика Савина Ермопольского.
30 марта – день памяти преподобного Алексия, человека Божия; преподобного Макария чудотворца.
31 марта – день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.