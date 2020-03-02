Первый месяц весны богат на праздники. Второго марта 2020 года начинается Великий пост. Читайте в нашем материале перечень православных праздников на март 2020 года по дням.

Церковные праздники в марте 2020 года:

1 марта – Прощеное воскресенье, заговенье на Великий пост; день памяти великомученика Феодора Тирона; священномученика и чудотворца Ермогена.

2 марта – начало Великого поста; день памяти святителя Льва папы Римского; преподобного Космы Яхромского; святого Агапита исповедника.

3 марта – день памяти апостолов Архиппа, Филимонa и мученицы равноапостольной Апфии; преподобного Феодора Санаксарского.

4 марта – день памяти преподобного Льва епископа Катанского и преподобномучеников Валаамских.

5 марта – день памяти преподобного Тимофея в Символех; святителя Евстафия архиепископа Антиохийского; празднование иконы Божией Матери Козельщанской.

6 марта – день преподобного исповедника Афанасия Павлопетрийского.

7 марта – день памяти великомученика Феодора Тирона; священномученика Поликарпа; празднование иконы Божией Матери «Рождество Пресвятой Богородицы «Сокольская».

8 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи; празднование иконы Божией Матери Кипрской (Стромынской).

9 марта – день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

10 марта – день памяти святого Порфирия Газского; празднование иконы Божией Матери Межетской.

11 марта – день памяти преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.

12 марта – день памяти преподобного Василия Декаполита; священномученика Арсения.

13 марта – день памяти преподобного Кассиана Римлянина.

14 марта – день памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской.

15 марта – день памяти святителя Арсения.

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16 марта – день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

17 марта – день памяти благоверного князя Даниила Московского.

18 марта – день памяти мученика Конона Исаврийского; обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; чествование иконы Божией Матери «Воспитание».

19 марта – день памяти мучеников 42-х во Амморее.

20 марта – день памяти священномучеников, в Херсонесе епископствовавших; празднование иконы Божией Матери «Споручница грешных».

21 марта – день памяти преподобного Феофилакта исповедальника; празднование иконы Божией Матери «Знамение».

22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских.

23 марта – день памяти мучеников Кодрата и иже с ним.

24 марта – день памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского; святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.

25 марта – день памяти преподобного Феофана исповедальника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского; преподобного Симеона Нового Богослова; празднование иконы Божией Матери Лиддской.

26 марта – перенесение мощей святителя Никифора исповедальника, патриарха Константинопольского; празднование иконы Богородицы Молдавской.

27 марта – день памяти преподобного Венедикта Нурсийского; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси.

28 марта – день памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников.

29 марта – день памяти преподобного Иоанна Лествичника; мученика Савина Ермопольского.

30 марта – день памяти преподобного Алексия, человека Божия; преподобного Макария чудотворца.

31 марта – день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

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