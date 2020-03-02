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«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК во 2 выпуске 2 сезона?

02.03.2020

Уже завтра, 3 марта, зрителей шокирует новая история 2 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК». Во 2 выпуске в студии будут выяснять, неужели у 25-летней Биби есть биологические родственники в Украине? Всю свою жизнь она прожила в Нидерландах, а в 9 лет узнала, что зовут ее Александра. Проект — единственная возможность услышать правду о своих корнях. Не пропустите завтра в 22:45 2 выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

татьяна высоцкая

Во 2 выпуске «Таємниці ДНК» вы узнаете:

  • Как девушка узнала, что она родом из Украины?
  • Сколько усилий приложила команда «Таємниці ДНК», чтобы отыскать кровных родственников Александры?
  • Удастся ли найти биологических родителей, братьев или сестер?
  • И что покажут тесты ДНК?

Больше по теме: В студии в тапочках: Татьяна Высоцкая откровенно о съемках «Таємниці ДНК»

Это нельзя пропустить! Включайте телеканал СТБ завтра, 3 марта, в 22:45 и узнайте развязку истории.    

Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК во 2 выпуске 2 сезона?

3 марта 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 2 выпуск 2 сезона. Чем удивит 2 выпуск Таємниці ДНК от 03.03.2020 - смотрите в анонсе

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