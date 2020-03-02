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Тарас Цымбалюк: биография и творчество актера

02.03.2020

В 12-серийном проекте «Спіймати Кайдаша» снялся прогрессивный актер театра и кино — Тарас Цымбалюк. Молодого артиста зрители увидят в образе современного Карпа Кайдаша. В каких картинах снимался актер? Биографию и все о творчестве Тараса Цымбалюка читайте в материале.

Тарас Цымбалюк

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Дата рождения: 16 декабря 1989 г.

Деятельность: актер театра и кино

Семейное положение: не женат

Место проживания: Киев

Детство и юность. Тарас Цымбалюк в юношеские годы открыл в себе особый актерский талант. А в 2013 году он получил актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, специальность — актер драматического театра и кино (мастерская Зимней В. И.).

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Начало творческого пути. В институте Тарас Цымбалюк был очень худым и высоким, поэтому часто играл героев-любовников. Впервые на экранах актер появился в 2011 году, где сыграл второстепенную роль в мистическом сериале «Дневники темного».

После дебюта молодому актеру начали поступать предложения от известных украинских режиссеров.

Прославился Тарас Цымбалюк благодаря роли сына турецкого посла в исторической мелодраме «Последний янычар». Сыграв хоть и отрицательного персонажа, актер очень запомнился зрителям.

В 2011 году артист сотрудничал с Молодым театром. А с 2013 года Тарас Цымбалюк —  актер Киевского академического театра «Сузирья».

Награды Тараса Цымбалюка. На Международном театральном фестивале талантливый артист получил награду за лучшую мужскую роль в спектакле «Беда от нежного сердца».

Тарас ЦымбалюкСериал «Крепостная». В костюмированной драме Тарас Цымбалюк появился в образе добродушного кузнеца Назара. Его персонаж — закрытый мужчина, который держит все чувства в себе. Если он страдает и мучается, то никогда этого не покажет. Для кузнеца Катерина Вербицкая, главная героиня «Крепостной», — олицетворение счастливой жизни, о которой только можно мечтать.

Сериал «Спіймати Кайдаша». Это новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я», над сценарием которого работала Наталка Ворожбит. Тарас Цымбалюк сыграл роль старшего сына Карпа Кайдаша.

Роли Тараса Цымбалюка в кино:

2011 — «Дневники темного», Макс

2013—2014 — «Бар «Дак», пастор Иван

2013—2014 — «Сашка», Игорь

2015 — «Последний янычар», Гюльхан

2015—2016 — «Владимирская, 15», Мирошник

2016 — «Бестселлер по любви», Валера

2016 — «Певица», киллер

2016 — «Пес-2», Тимур

2016 —  «Проводница», Андрей Колосов

2016 — «СуперКопы», Степан Баранов

2017 — «Горничная», Петренко

2017 —  «Схватка», Максим Брянцев

2018 — «Колдуньи», Череп

2019 —  «Крепостная», Назар

2020 — «Спіймати Кайдаша», Карпо Кайдаш

Фото: Instagram Тараса Цымбалюка

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