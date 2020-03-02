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«Сліпа»: чем заинтересуют 9 и 10 выпуски от 02.03.2020

02.03.2020

Сегодня, 02.03.2020, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 9 и 10 выпуски проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Детальнее читайте в материале. 

слепая

В 9 выпуске проекта «Сліпа» за помощью к бабушке Любе обратилась Валентина Мартынюк. Женщина недавно похоронила единственного сына и пыталась найти виновного в его смерти. Однако каково же было ее удивление, когда она узнала, что сын покончил жизнь самоубийством по ее вине… 

В 10 выпуске проекта «Сліпа» к бабушке Любе обратилась молодая девушка Вероника. Она уже три года пытается забеременеть от своего мужа, но ничего не получается. Врачи не могли объяснить, в чем проблема. Однако Слепая сказала, что виноват ее муж, ведь три года назад из-за него умерла беременная женщина.  

Узнайте все подробности в 9 и 10 выпусках от 02.03.2020.

Video: «Сліпа»: чем заинтересуют 9 и 10 выпуски от 02.03.2020

2 марта смотрите онлайн премьеру Слепая 9 и 10 выпуски. Чем удивят 9 и 10 выпуски Слепая от 02.03.2020 - смотрите в анонсе

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