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«Сліпа» 9 выпуск: Смерть, как расплата за любовный приворот

02.03.2020

2 марта в эфире телеканала СТБ вышел 9 выпуск проекта, основанного на реальных историях людей, — «Сліпа». Смогла ли бабушка Люба помочь Валентине Мартынюк? Женщина недавно похоронила единственного сына и пыталась найти виновного. Однако она еще не знала, что в его смерти виновата сама. Подробнее читайте в материале.

сліпа

Сериал Слепая 1 сезон – 9 серия смотреть онлайн

Валентина Мартынюк недавно похоронила единственного сына. Он покончил жизнь самоубийством. Но мать не хотела в это верить и решила пойти к бабушке, чтобы узнать действительно ли Ярослав сам покончил с собой. Однако Слепая попросила не искать виновных и успокоиться. Женщина, конечно же не послушала совета и пошла к бывшей девушке своего сына, которую заподозрила в измене. 

Женщина во второй раз пошла к бабушке Любе за помощью. Слепая рассказала ей правду: в смерти ее сына Ярослава виновата сама Валентина. Это расплата за то, что в юности она приворожила его отца. И теперь для того, чтобы снять проклятие, женщина должна расплатиться своей жизнью. 

Сможет ли Валентина пойти на такой шаг и спасти жизнь своему будущему внуку? Смотрите все подробности в выпуске. 

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Video: «Сліпа» 9 выпуск: Смерть, как расплата за любовный приворот

Слепая в 9 выпуске вы узнали, почему нельзя делать любовный приворот и какая рамплата ждет того, кто его сделал. Как помогла женщине Слепая в 9 выпуске от 02.03.2020

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