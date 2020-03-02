2 марта в эфире телеканала СТБ вышел 10 выпуск проекта «Сліпа», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Веронике Кириленко? Девушка на протяжении трех лет пытается забеременеть, но у нее все никаки не получается. Подробнее читайте в материале.

Смотрите онлайн сериал Слепая – 10 серия

Вероника отчаянно мечтала о ребенке, и почти три года не могла забеременеть. Обследование не обнаружили ни у нее, ни у мужа патологии. Однако ссоры в их семье участились. Последней каплей стало разбитое зеркало. Женщина очень испугалась и поспешила за помощью к бабушке. Слепая заверила Веронику, что она полностью здорова,а детей по вине мужа. Три года назад из-за него умерла беременная женщина. Именно поэтому и них не получается завести детей ‒ это расплата за прошлые грехи.

Чтобы все исправить Павел, должен извиниться перед мужем и ребенком погибшей. Однако молодой человек и слышать ничего не хочет об этом. И считает свою жену сумасшедшей. Удастся ли Веронике искупить грех мужа и сможет ли она осуществить свою мечту и стать мамой? Все подробности смотрите в выпуске.

Больше по теме: Приметы про новорожденного

Video: «Сліпа» 10 выпуск: помогла ли бабушка Люба девушке, которая не могла забеременеть на протяжении трех лет? Слепая: в 10 выпуске вы узнали, помогла ли бабушка Люба девушке, которая не могла забеременеть на протяжении трех лет в 10 выпуске от 02.03.2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ