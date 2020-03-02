Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Православная Пасха в 2020 году: дата празднования в Украине

02.03.2020

Самый главный праздник христианского мира ‒ Пасха. В 2020 году его будут отмечать 19 апреля. Детально об этом дне, его традициях и обычаях читайте в нашем материале.

Пасха – самое главное событие христиан и главный церковный праздник, который знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы жизни над смертью и очищение от грехов. Это событие является основой всего христианского учения и центром библейской истории. 

Ежегодно дата празднования меняется. Это связано с такими нюансами: Пасха всегда празднуется только в воскресенье, она должна быть после иудейской Пасхи, а также Воскресение Христово всегда празднуется после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. В 2020 году Пасху весь христианский мир будет праздновать 19 апреля, сразу после Великого поста, который заканчивается  накануне ‒ 18 апреля. 

Больше на тему: Когда начинается Великий пост в 2020 году

пасха 2020

Традиции на Пасху

Традиционно верующие в ночь перед праздником идут в церковь на службу. В это время нужно попросить прощения за все свои грехи. Там же, в церкви, можно освятить пасхальные угощения ‒ колбасы, вино, крашенки и традиционное блюдо с изюмом, цукатами и курагой ‒ пасху. С рассветом после службы заканчивается Великий пост. Христиане могут разговляться и устроить себе небольшой пир для желудка. В этот день люди поздравляют друг друга радостным возгласом «Христос Воскрес!» и отвечают «Воистину Воскрес!».

пасха 2020

Больше по теме: Церковные праздники в феврале 2020 года: календарь православных праздников по дням

Приметы на Пасху

  • Кто самый первый вернется с пасхальной службы, будет самым удачливым.
  • Чтобы стать богаче, нужно положить золотые и серебряные монет в воду и окунуть в нее крашанку.
  • Одинокой девушке, которая хочет выйти замуж, во время службы нужно произнести: «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого!».
  • На Пасху Бог слышит все наши молитвы и помогает осуществлять желания! Так что попросите искренне того, о чем давно мечтаете. Ваше желание должно осуществиться. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить