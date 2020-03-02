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Мода 2020: кюлоты, классика и комбезы

02.03.2020

Ежегодно мир моды диктует новые правила. В 2020 году в тренды возвращаются хорошо забытые образы и элементы одежды, среди которых кюлоты и комбинезоны. Как их правильно носить, с чем сочетать и как грамотно подбирать — узнайте в нашем материале. 

Мода 2020 — это простыми словами смелый подход к выбору одежды. Мы привыкли к джинсам, уже приспособились к клешу и даже освоили mom-форму и «бананы». Но на этом не заканчиваются тренды 2020 года. Вспомните о, на первый взгляд, странных брюках-кюлотах. Так вот именно они будут показателем вашего стиля. Длина выше щиколотки и ниже колена — сложный атрибут, который потребует от вас немало усилий в сочетании с верхом и обувью. Однако если прочесть несколько несложных правил, то станет ясно, что кюлоты идут всем.

кюлоты 2020

Для начала отметим, что кюлоты бывают разной длины: чуть ниже колена, стандарт, немного выше щиколотки и плаццо, то есть длина в пол. Носить эти виды брюк можно всем, однако стоит помнить, что под каждый необходимо правильно подбирать обувь. 

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Низким девушкам не стоит отказываться от кюлот. Да, бытует мнение, что такие штаны «режут» ваш образ на несколько частей и визуально делают девушку ниже. Но если использовать кюлоты ниже колена в дополнении с высокими сапогами, которые будут значительно светлее брюк, — это прекрасно завершит образ. 

кюлоты 2020

Также отлично подойдут плаццо, которые шьют из струящейся ткани. Если использовать такие штаны с высокой посадкой, то именно от поясной части будут визуально считываться ваши ноги, а вы покажетесь намного стройнее и выше.

Все эти правила работают и для девушек высокого роста. Им куда проще создавать образы с кюлотами, ведь нет необходимости прибегать к приемам обмана зрения. Кюлоты выше щиколотки — это самые актуальный фасон брюк весной 2020. Стоит отметить, что каждый раз, когда вы оголяете утонченные части тела (шею, кисти, щиколотки), — вы добавляете образу силуэтности и сразу же избавляетесь от пары лишних килограммов. Сочетать такие кюлоты можно с полусапогами или классическими кедами\кроссовками. 

кюлоты 2020

кюлоты 2020

кюлоты 2020

Комбинезоны также заполняют полки как брендовых магазинов, так и масс-маркета. Нижняя часть такого элемента гардероба может быть представлена в разной длине. Но важно наличие пояса, который подчеркнет вашу талию и обозначит точку начала ног. Тут действуют правила всех типов кюлот: сочетайте с сапогами, кедами и лодочками.

Ткани — это немаловажная часть любой вещи. Какого бы стильного фасона она не была, если ткани не вписываются в тренд-лист моды 2020, — это не стильно.

Все чаще заметны кожаные изделия, однако если в прошлых сезонах мы наблюдали облегающие штаны и юбки, то теперь кожа «врывается» на полки магазинов и с кюлотами, комбинезонами, рубашками и прямыми брюками.  

кюлоты 2020

кюлоты 2020

кюлоты 2020

кюлоты 2020

Также достаточно распространен классический деним, который впишется в любой образ. И если с кожей придется повозиться, подобрать правильные фактуры, как шелк,  хлопок, шерсть и кашемир, то с джинсом — проще. Джинсовые кюлоты с легкостью можно носить под футболку, худи, джемпер или классическую белую рубашку, которая мастхэв любого гардероба.

кюлоты 2020

кюлоты 2020

Помните, что все модели брюк, кюлот и плаццо должны быть свободными и никоим образом не облегать ваши ноги. Иначе это будет называться что именно есть «лосинами».  Мода 2020 также потребует от вас грамотного выбора цвета. Чем натуральнее и природнее — тем лучше. Горчичный, кирпичный, темно-бирюзовый, аквамариновый, болотный, оливковый, бежевый, кофейный — будут беспроигрышным вариантом. 

кюлоты 2020

кюлоты 2020

кюлоты 2020

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