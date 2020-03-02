Гороскоп на 3 марта 2020 года принесет вам много полезной информации. Кому нужно проявить осторожность, а кто должен затаиться и не распускать сплетни? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Отличный день для гармоничных супружеских отношений. Вам давно пора поговорить со своей половинкой. У вас есть некоторая недосказанность. Нужно это исправить.

Телец

Непростой день. Вы можете по глупости наделать много ошибок. Научите спешить медленно. Не суетитесь.

Близнецы

Вы немного устали. И хотя до отпуска еще далеко, ваши силы на исходе. Попробуйте остановиться и немного оглядеться. Вы не можете сделать все. Начните с самого важного.

Рак

Вы слишком резки. Это может привести к нежелательным конфликтам на работе и дома. В трудную минуту лучше всего уйти от ссоры и оставить решение вопроса на потом.

Лев

Вы все в работе. Домашние хлопоты тоже вас поглотили. Из-за этого вы слегка раздражены. Постарайтесь держать себя в руках и не срывайтесь на близких.

Дева

В вашей жизни пришел сложный период. Запаситесь терпением. Вам нужно решить много задач. Но не все получится сразу

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Весы

Вы в предвкушении приятных событий. Однако ваше поведение немного раздражает окружающих. Не стоит кричать о своем счастье и хвастаться. Будьте скромнее.

Скорпион

Вы поглощены работой. Однако будьте осторожны. Лесть и подхалимаж сразу считывают коллеги. Это может раздражать.

Стрелец

Постарайтесь держаться подальше от интриг и сплетен. Это не принесет вам пользу, но прибавит врагов. Будьте тише и умнее. Не лезьте в разборки.

Козерог

Ваше счастье не за горами. Одинокие Козероги скорее всего встретят свою половинку. Ура, пришел ваш черед радоваться жизни.

Водолей

Замечательный день. Вы полны сил и надежд. Однако будьте осторожны. И не завидуйте успеху других. Это может сыграть с вами злую шутку.

Рыбы

День обещает быть весьма позитивным. Однако не расстраивайтесь, если все пойдет не так, как вам надо.

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