Евровидение-2020: сербская группа Hurricane представила песню «Hasta La Vista»

Уже стало известно, что Сербию на конкурсе Евровидение-2020 представит группа Hurricane с песней «Hasta La Vista». В составе группы три яркие девушки – Ксения Кнежевич, Саня Вучич и Ивана Николич. Подробности – далее в материале!

Совсем недавно Сербия провела национальный отбор на конкурс песни Евровидение-2020. Победителем стала группа Hurricane.

Hurricane в переводе с английского – ураган. Он поднимется под сербским флагом на конкурсе Евровидение-2020: девичья группа споет песню «Hasta La Vista» в Роттердаме. Известно, что песня группы собрала уже более 600 000 просмотров в YouТube!



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