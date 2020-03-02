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Евровидение-2020: Сербия определилась с представителем

02.03.2020

Сербию на конкурсе Евровидение-2020 представит группа Hurricane с песней «Hasta La Vista». В составе группы три девушки – Ксения Кнежевич, Саня Вучич и Ивана Николич. Подробности – далее в материале! 

На этих выходных Сербия провела национальный отбор на конкурс песни Евровидение-2020. Вчера, 1 марта, 12 участников, которые прошли из двух полуфинальных туров в пятницу и субботу, вышли на сцену, чтобы бороться за билет в Роттердам. И победителем стала группа Hurricane!

Hurricane в переводе с английского – ураган. Он поднимется под сербским флагом на конкурсе Евровидение-2020: девичья группа споет песню «Hasta La Vista» в Роттердаме.

О группе 

Ксения Кнежевич, Ивана Николич и Саня Вучич – это Hurricanе. Группа, созданная в 2017 году. Девочки обладают уникальными стилями и характерами, а также идеальными гармониями, которые звучат в эфире радиостанций по всему миру!

Саня Вучич — известная певица. Она наиболее известна тем, что представляла Сербию на Евровидении в 2016 году со своей песней «Goodbye» (Shelter), где заняла 18 место.

Ксения Кнежевич — певица черногорского происхождения. Известна как бэк-вокалистка своего отца Кнеза, который представлял Черногорию на Евровидении-2015 с песней «Adio».

Ивана Николич — профессиональная танцовщица. Свою певческую карьеру она начала в 2016 году.

Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта

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