Евровидение-2020: румынская певица Roxen представила песню «Alcohol You»

Еще две недели назад 20-летняя Роксен была выбрана, чтобы представлять Румынию на Евровидении-2020. Сегодня пришло время узнать, какую песню Roxen исполнит на конкурсе Евровидение-2020. Подробнее – далее в материале!

Румыния пару дней назад показала свою песню для Роттердама. Ранее Roxen была выбрана телекомпанией TVR по совету экспертного комитета, который анализировал потенциальных артистов на основе вокальных способностей, артистического исполнения, музыкальной эмпатии и выразительности.

Выбранная песня «Alcohol You», была написана Брайаном Айзеком и Вики Редом.

Известно, что Роксен – 20-летняя исполнительница, которая будет представлять свою страну на международном песенном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды.

Девушка победила в лагере авторов песен, организованном общественной вещательной компанией TVR в сотрудничестве с музыкальным лейблом Global Records.

Еще с детства Роксен знала, что посвятит свою жизнь музыке. Девушка начала петь с семи лет, она выиграла несколько музыкальных конкурсов. Сегодня Роксен является одной из самых популярных исполнительниц в Румынии. Ее композиции набирают более 9 миллионов просмотров в YouTube.

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