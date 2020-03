Общественный вещатель C1R выбрал панк-поп-рейв-группу Little Big в качестве представителя России на Евровидении 2020 в Роттердаме. Little Big выступит в первой половине первого полуфинала 12 мая.

Конкурсная песня группы будет объявлена ​​в ближайшее время, поскольку срок подачи заявок истекает уже 9 марта.

О Little Big

Little Big — группа из Петербурга, которая состоит из Ильи Прусикина, Сони Таюрськой, Антона Лиссова и Сергея Макарова. Группа создает мощную панк-поп-рейв музыку и сейчас зажигает европейские танцполы.



Little Big известен такими вирусными песнями, как Skibidi. Сингл стал мгновенной мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров в YouTube всего за 1 неделю. На момент написания статьи видеоклип собрал более 362 миллионов просмотров.



Популярность Little Big продолжала расти после выпуска песни I’m ok, которая стала одним из самых популярных мемов TikTok во всем мире.

