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Евровидение-2020: Россия отправляет в Роттердам панк-поп-рейв-группу Little Big

02.03.2020

Общественный вещатель C1R выбрал панк-поп-рейв-группу Little Big в качестве представителя России на Евровидении 2020 в Роттердаме. Little Big выступит в первой половине первого полуфинала 12 мая.

Конкурсная песня группы будет объявлена ​​в ближайшее время, поскольку срок подачи заявок истекает уже 9 марта.

О Little Big

Little Big — группа из Петербурга, которая состоит из Ильи Прусикина, Сони Таюрськой, Антона Лиссова и Сергея Макарова. Группа создает мощную панк-поп-рейв музыку и сейчас зажигает европейские танцполы.

Little Big известен такими вирусными песнями, как Skibidi. Сингл стал мгновенной мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров в YouTube всего за 1 неделю. На момент написания статьи видеоклип собрал более 362 миллионов просмотров.

Популярность Little Big продолжала расти после выпуска песни I’m ok, которая стала одним из самых популярных мемов TikTok во всем мире.

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