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Евровидение-2020: греческая певица Стефания Либеракакис представила песню «SUPERG!RL»

02.03.2020

На днях греческая исполнительница и представительница страны на конкурсе Евровидение-2020 выпустила видеоклип на песню «SUPERG!RL». Подробности – далее в материале! 

Вчера Греческая общественная телекомпания ERT представила свою песню и музыкальное видео «SUPERG!RL» для своей 17-летней представительницы на Евровидении-2020 – Стефании Либеракакис.

Греческая общественная телекомпания описывает песню «SUPERG!RL» как современную эстрадную поп-композицию с этническими элементами. Стефания выступит с этой песней уже 14 мая в первой половине второго полуфинала.

О чем песня Стефании?

«SUPERG!RL» мотивирует подростков верить в себя и следовать своим мечтам. Эта песня рассказывает о собственном опыте Стефании, когда она совмещала студенчество с мечтой о пении.

Известно, что Стефания Либеракакис родилась в декабре 2002 года в Утрехте, в Нидерландах, однако уже много лет известна своим поклонникам как Стефания.

Ранее греко-нидерландская певица и актриса представляла Нидерланды на детском конкурсе песни Евровидение в 2016 году в составе женской группы «Kisses».

Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта

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