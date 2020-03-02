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Евровидение-2020: Беларусь определилась с представителем
Беларусь на конкурсе Евровидение-2020 представит дуэт VAL с песней «Da Vidna». VAL состоит из пары Валерии Грибусовой и Влада Пашкевича. Подробности – далее в материале!
Совсем недавно, во время национального отбора в Минске, Беларусь решила, что дуэт VAL с песней «Da Vidna» представит их на Евровидении-2020 в Роттердаме. VAL выступит в первой половине первого полуфинала 12 мая.
О дуэте
VAL — это дуэт, состоящий из пары Валерии Грибусовой и Влада Пашкевича. Они экспериментируют с такими жанрами, как хаус, R&B, поп и хип-хоп. С момента выхода первого сингла «Who Are You», пара расширяет границы своей музыки и выступлений.
Солистка, композитор и танцовщица Валерия Грибусова ранее побеждала в конкурсе «Славянский базар».
Влад Пашкевич — музыкальный продюсер, автор песен и мультиинструменталист. Его продюсерская студия ToneTwins выпустила белорусскую песню «Story Of My Life» для Navi Band на Евровидение-2017.
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