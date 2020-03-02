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Евровидение-2020: Азербайджан определился с представителем

02.03.2020

Азербайджан на конкурсе Евровидение-2020 представит Самира Эфенди. Песня, с которой певица будет представлять страну, еще неизвестна. Подробности – далее в материале! 

Общественный вещатель Ictimai подтвердил, что певица Самира Эфенди будет представлять Азербайджан на Евровидении-2020. Телекомпания выбрала певицу в рамках внутреннего конкурса.

5 кандидатов боролись за то, чтобы представлять Азербайджан в Роттердаме: Эфенди, Ламан Дадашева, Эльвин Новрузов, Джабраил Расулов и Риад Абдулов. В итоге Самира Эфенди была выбрана на основе голосов международной группы музыкальных экспертов, в том числе музыкальных продюсеров, авторов и композиторов, журналистов и представителей телевизионной индустрии. 

Самира определенно посвятила себя Евровидению, ведь это была ее пятая попытка представлять Азербайджан.

О Самире Эфенди

28-летняя Самира участвовала в популярных музыкальных программах, одна из них –  «Голос Азербайджана» (3 место). В 2017 году она также приняла участие в международном конкурсе певцов «Звезда Шелкового пути», который транслировался в Казахстане (3-е место). А в 2019 году она успешно представляла Азербайджан на «Голосе Нур-Султана», снова в Казахстане.

Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта

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