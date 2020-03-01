«Следствие ведут экстрасенсы»: какого убитого мальчика оплакивала жестоко убитая девушка?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова и Хаял Алекперов расследовали страшное дело молодой девушки Яны. Но какие факты с убийства девушки шокировали ясновидящих? И какая горькая правда открылась в конце выпуска? Читайте прямо сейчас!

Летом прошлого года Жанна Шевченко из Харькова похоронила свою единственную дочь Яну. Ей было 26. Ее жестоко убили, а тело молодой девушки прикопали в лесополосе. За это преступление правоохранители задержали местного подростка Даниила. Его полицейским выдал свидетель. Однако после ареста молодого парня дух погибшей почему-то стал появляться своим родным в снах и наяву.

Семья девушки просит выяснить в экстрасенсов, почему приходит дух Яны – возможно, хочет что-то рассказать о своем жестоком убийстве? Тогда за дело взялись лучшие экстрасенсы страны – Хаял Алекперов и Жанна Шулакова. Настраиваясь на погибшую девушку, азербайджанскому экстрасенсу приснился странный сон. Он увидел Яну в комнате, похожей на клетку, из которой девушка не может выйти. И услышал шепот погибшей, из которого понял только слова «убийца». Экстрасенсы предполагают, что, возможно, правоохранители задержали не того, и решают сразу же это проверить. И дух Яны сообщил экстрасенсам, что ошибки не было, и за решеткой таки юноша, который ее убил. В это время Жанна Шулакова чувствует присутствие еще одного духа.

Оказалось, это – четырнадцатилетняя девушка по имени Валерия. Юная гимнастка, которую убили за несколько месяцев до гибели Яны. В преступлении подозревают любимого Валерии. Однако, он не признает своей вины. Почерк обоих убийств кажется экстрасенсам похожим. Но они даже предполагают, что возможно оба убийства – дело рук подростка, который лишил жизни Яну. Впрочем оказалось, что это – ошибочная версия. И дух девушки-гимнастки пришел только для того, чтобы через экстрасенсов обратиться к своей маме. Хаял Алекперов и Жанна Шулакова продолжают искать причину, которая держит дух Яны в этом мире.

Азербайджанский ясновидящий видит видения с женщиной, которая шепчет странные слова над ямой с покойной Яной. А потому решает поехать на место, где нашли закопанным тело погибшей. Жанна Шулакова пытается найти ответ в прошлом девушки и настраивается на ее личные вещи. В какой-то момент Хаял Алекперов видит ряд странных видений, толкающих его к шокирующей версии – убийство Яны похоже на оккультное. А самое страшное – на руках ее убийцы еще чья-то кровь! Харьковская ведьма в это же мгновение чувствует, что Яна оплакивала какого-то убитого мальчика, о котором родные девушки не знают.

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