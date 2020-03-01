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Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ

01.03.2020

Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта 2020 года расскажет, как провести эту неделю незабываемо! Вселенная не случайно подает нам знаки, главное научиться их замечать. Какой будет грядущие семь дней? Подробнее читайте в гороскопе на неделю со 2 по 8 февраля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю – Овны

Если Овны хотят извлечь как можно больше пользы из этой недели, то начните отходить от старых знакомств и начните заводит новые. Расставаться с прошлым всегда сложно, но нужно уметь отпускать. Без потерь не бывает побед. В конце недели вы сможете определиться с кем пришло время попрощаться, чтобы двигаться дальше.

Гороскоп на неделю Тельцы

Прошлая неделя совсем измотала Тельцов. Звезды верят в силу вашего духа. Ближе к середине недели все испытания судьбы подойдут  к логическому завершению. Понятное дело, что отойти от былого будет не просто. Постарайтесь на выходных отвлечься и пополнить запас позитивных эмоций проведя вечер с близкими. 

Гороскоп на неделю Близнецы

В начале недели у Близнецов ожидается прилив положительной энергии. Судьба благосклонна к вам и будет дарить много подарков. Один за другим, они будут окрылять вас до небес, но не теряйте бдительность! Завистники не дремлют. Конец недели ознаменуется вашим успехом на работе и приятной новостью от близкого человека. 

Гороскоп на неделю Раки

Бурная фантазия и пристрастие к преувеличениям – враг Раков на этой неделе. Креативное мышление это хорошо, но только когда оно направлено в правильное русло. Сконцентрируйтесь на работе. А на выходных подумайте о способах реализации ваших планов на будущее. Не забывайте, что все большое и масштабное, когда-то начиналось с малого.

Гороскоп на неделю Львы

Уже с понедельника Львы наконец-то начнут ценить все то, что их окружало уже долгое время. Ваша жизнь всегда была наполнена гармонией, поддержкой и очень обаятельными людьми. В конце недели Львам все же придется выпустить когти и побороться за место под солнцем. Не переживайте, вам удастся выйти победителем. 

Гороскоп на неделю Девы

Девы на этой неделе поработают на славу и можете смело просить повышение. Вы сможете завершить все неоконченные дела. Составьте план действий и следуйте ему. Только так вы сделаете все, что запланировали и даже больше. А уже на выходных вас ждет долгожданный  и заслуженный отдых. Насладитесь им. 

Гороскоп на неделю Весы

В середине недели Весам стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Нестабильная погода и большая нагрузка на работе истощили вас. Постарайтесь правильно питаться и нормализовать график сна. Выходные Весам стоит провести со своей семьей.

Гороскоп на неделю Скорпионы

Эта неделя для Скорпионов будет не совсем удачной. Не отчаивайтесь. Возможность, что вам удастся воплотить в жизнь все свои планы все же есть. Несмотря на то, что на этой неделе на работе вы буквально будете жить, на выходных появится время чтобы расслабиться и хорошенько отдохнуть. 

Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе Стрельцы слишком сильно устали от рутины. Чтобы прийти в норму, запишитесь в спортзал, или просто начните бегать вечером. Это поможет Стрельцам по-новому посмотреть на существующие проблемы, окружающий мир и привлечь позитивные изменения в жизни. Выходные же проведите в компании друзей, которых давно не видели.

Гороскоп на неделю – Козероги

На этой неделе Козерогам пора отважиться на решительный шаг и изменить свою жизнь. Вы слишком долго занимались делом, которое вас мало того, что не привлекает, так еще и не приносит желаемую прибыль. Успешное будущее не за горами. Звезды уверены, что вы заслуживаете лучшего. На выходных приготовьте питательный завтрак, позвоните друзьям и пригласите их на прогулку.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Эта неделя для Водолеев – лучшее время для планирования ремонта. Если вы давно хотели перекрасить стены, но почему-то не решались, то с понедельника  можете смело бежать в магазин за краской. Ремонт будет легким и быстрым. Ближе к концу недели Водолеям стоит обратить внимание на свое здоровье. Звезды рекомендуют стабилизировать график сна и начать принимать витамины. 

Гороскоп на неделю – Рыбы

Звезды не советуют Рыбам опираться лишь на собственные чувства. На этой неделе лучше прислушивайтесь к мнению окружающих. Возможно вы услышите много критики, но не принимайте ее близко к сердцу. Попробуйте изменить что-то в себе. Например, начните заниматься спортом. Ближе к выходным вы уже сможете покорять новые вершины.

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