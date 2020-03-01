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3 выпуск «Один за всех»-15: родители попытаются вырвать дочь из лап сектанта

01.03.2020

В 3 выпуске команда «Один за всіх»-15 будет спасать Софию от сектанта Радислава. Как выяснили родители, язычник человек проводит обряд очищения с помощью кулаков. Родители боятся, что он просто проводит над девушкой эксперименты. Мать в отчаянии, ведь София не может ни с кем общаться. Девушка четко выполняет все, что Радислав ей прикажет. В свою очередь Радислав не считает себя сектантом, а наоборот  спасителем девушки. На чьей стороне правда и что еще смогут выяснить в студии «Один за всех»-15  узнаете уже сегодня в 20:00.

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В 3 выпуске «Один за всех»-15 вы узнаете:

  • Что скажет девушка родителям после долгой разлуки?
  • Есть ли еще пострадавшие от исцелений Радислава?
  • Какие издевательства и унижения претерпела София от Радислава?
  • Кем Радислав окажется на самом деле: любящим мужем или сумасшедшим маньяком?

Video: 3 выпуск «Один за всех»-15: родители попытаются вырвать дочь из лап сектанта

1 березня 2020 дивіться онлайн Один за всіх - 3 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Один за всіх 2020 випуск 3 (ефір від 01.03.2020)

Узнайте уже сегодня в 20:00 в эфире телеканала СТБ. А в 21:00 смотрите онлайн полный 3 выпуск «Один за всех»-15 от 01.03.2020 на официальном сайте!

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