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3 выпуск «Один за всіх» -15: кто Радислав на самом деле: любящий муж или сумасшедший маньяк?

01.03.2020

В 3 выпуске команда «Один за всіх»  помогали родителям Ирине и Александру спасти 24-летнюю дочь от сектанта. Под влиянием безумного фанатика София готова отречься от родных родителей. Девушка считает родного отца и мать своими врагами и называет их исключительно по именам. К какому результату привело журналистское расследование команды «Один за всіх»-15? Кем оказался Радислав на самом деле: любящий муж или сумасшедший маньяк – читайте в материале.

В студии появились родители Софии – Ирина и Александр. Родные девушки боятся, что он просто проводит над ней эксперименты. Мать в отчаянии, ведь София не может ни с кем общаться. Девушка четко выполняет все, что Радислав ей прикажет. Мать Софии рассказала, что вместе с мужем стали жертвами рукоприкладства мужчины. По ее словам, он однажды вырвал ей волосы и приказал Софии задушить родную мать. Отец девушки также получил тяжелые телесные повреждения: синяки, сотрясение мозга и сломаны ребра.

В свою очередь София считает Радислава своим спасителем. Своих биологических родителей она называет Ириной и Сашей, но отнюдь не мамой и папой. Они для нее никто. По ее словам, даже водитель маршрутки более полезен для нее, чем родные. Сейчас она называет себя родновером. Каждый день по три раза она молится богу солнца и месяца, а болезни лечит магическими эликсирами и ритуалами. Все эксперименты со своим здоровьем начались после ее знакомства с язычником Радиславом. Именно он ей вбил в голову, что она грязная и развратная женщина, которая нуждается в очистке.

В свою очередь Радислав не считает себя сектантом, а наоборот – спасителем девушки. Мужчина утверждает, что после родительской опеки ему пришлось лечить тяжелую болезнь Софии, с помощью глубокого голодания, терапией ульями и сока алоэ. Психологическое состояние девушки он приводит в порядок с помощью уникальных ритуалов и гипноза. Радислав убежден, что София должна быть ему благодарной за то, что вытащил ее из ада. По его словам, он просто делает из Софии себе женщину.

Журналистам проекта «Один за всіх»-15 удалось найти родителей девушки, которую они так же вырвали из лап афериста Радислава. Чем закончилась эта история? Смотрите онлайн 3 выпуск «Один за всіх»-15 уже на сайте!

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