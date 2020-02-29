2020 год високосный, а это значит, что в нем будет больше дней, чем обычно. Чтобы узнать, сколько дней в високосном 2020 году, читайте наш материал.

Один год – это время, за которое Земля успевает совершить оборот вокруг Солнца. Длится он 365 дней и пять с небольшим часов, или примерно четверть суток.

Еще в очень давние времена астрономами было замечено, что полный календарный цикл был немного длиннее, чем 365 дней. Точнее, 365 дней и 6 часов.

Чтобы компенсировать эту разницу, неполные шесть часов, каждые четыре года в нашем календаре «случается» 29 февраля.

История введения високосного года

С 1 января 45-го года до нашей эры всем известный римский император Юлий Цезарь совместно со своими придворными астрономами, которые точно подсчитали длину года, вводит указ, по которому один из четырех лет будет считаться високосным. В честь него этот календарь так и назвали – юлианским.

Длится високосный год, соответственно, 366 дней. Рассчитать его очень легко, достаточно, чтоб он делился на 4, но при этом не делился на 100, например, 1900 год не являлся високосным, хотя делился на 4 и 100. Либо другой вариант, он будет делиться на 4, на 100 и 400 одновременно, например, 2000 год.

После предстоящего високосного 2020 года следующими в 21 веке високосными будут 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044 года и так далее, каждые четыре года.

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