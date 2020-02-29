Настя Кобыляцкая: Пора показать, кто есть кто

Уже совсем скоро мы увидим долгожданную премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2. Нас ждет обновленный состав судей, новые испытания и уже знакомые нам лица. Победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая пошла на кастинг шоу. Об этом девушка рассказала в Instagram. Подробности – в материале.

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На телеканале СТБ 29 февраля состоится премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2. Уже в 1 выпуске мы увидим блюда высочайшего уровня. Шефы примут кулинарный вызов и начнут борьбу за первенство.

Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 1 выпуск – смотреть онлайн эфир от 29 февраля 2020

Испытать свою судьбу и профессиональный уровень пришла и победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая. Но удастся ли Насте получить желанный белый фартук?

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В одном из своих новых постов, посвященных участию в кастинге «МастерШеф. Профессионалы»-2, юная участница написала:

«Узнаете знакомые стены? Эти стены взращивали меня 4.5 месяца на «подростках». И я вернулась сказать им «спасибо», что появились в моей жизни на определенном этапе. Вернулась уже не в обычной одежде, а в своем именном кителе с эмблемой, крутейший желтых штанах и красных кроксах — ПОРА УЖЕ ПОКАЗАТЬ ХУ ИЗ ХУ», – пишет Настя Кобыляцкая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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