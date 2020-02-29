Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Настя Кобыляцкая: Пора показать, кто есть кто

29.02.2020

Уже совсем скоро мы увидим долгожданную премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2. Нас ждет обновленный состав судей, новые испытания и уже знакомые нам лица. Победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая пошла на кастинг шоу. Об этом девушка рассказала в Instagram. Подробности – в материале. 

настя кобыляцкая

Больше по теме: Возвращение легенды: Анатолий Цуперяк пришел на «МастерШеф. Профессионалы»-2

На телеканале СТБ 29 февраля состоится премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2. Уже в 1 выпуске мы увидим блюда высочайшего уровня. Шефы примут кулинарный вызов и начнут борьбу за первенство. 

Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 1 выпуск – смотреть онлайн эфир от 29 февраля 2020

Испытать свою судьбу и профессиональный уровень пришла и победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая.  Но удастся ли Насте получить желанный белый фартук? 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В одном из своих новых постов, посвященных участию в кастинге «МастерШеф. Профессионалы»-2, юная участница написала:

«Узнаете знакомые стены? Эти стены взращивали меня 4.5 месяца на «подростках». И я вернулась сказать им «спасибо», что появились в моей жизни на определенном этапе.

Вернулась уже не в обычной одежде, а в своем именном кителе с эмблемой, крутейший желтых штанах и красных кроксах — ПОРА УЖЕ ПОКАЗАТЬ ХУ ИЗ ХУ», пишет Настя Кобыляцкая

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»: стало известно, кто станет новым судьей

Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля  на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить