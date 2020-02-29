Сегодня состоялась долгожданная премьера кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2. Первый выпуск показал нам невероятные блюда, фантастические техники и много неожиданных встреч. Оно и немудрено, что в последний вечер зимы стало действительно жарко, ведь настоящие профессионалы взялись за дело. Чем удивлял 1 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 – подробнее читайте в материале.

В эфире телеканала СТБ состоялась долгожданная премьера кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2. На кастинг пришли как бывалые и повзрослевшие участники кулинарного шоу, так и новые самородки, звездные родственники и опытные шефы. Карпаччо из бранзина, дегидрированный мох, яя быка… От необычных продуктов и техник кружилась голова!

Первым на кастинг испытать свои силы пришел Никита Алимов. Парень оказался подопечным судьи Владимира Ярославского из ресторана «Lucky». Профессионалу удалось не только покорить судей своими кулинарными способностями, но и открыть несколько секретов «экстремальной» работы на кухне с Владимиром. В свою очередь судья также поделился своими эмоциями с редакцией сайта STB.UA. С ней вы можете ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

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Попытался удивить судей и брат певицы TAYANNA Богдан Решетняк. Парень принес судьям блюдо, которое часто готовит для своей сестры. Но в итоге судьи подметили, что будучи кондитером, парень зря решил рискнуть. Если бы это блюдо было в меню ресторана, то слишком специфическое сочетание продуктов было бы непонятным для большинства посетителей. Поэтому судьи посоветовали парню лучше подготовиться и удивить их своим десертом в следующем году.

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Испытать свои силы пришли и уже хорошо знакомые зрителю участники. Самый скандальный участник «МастерШеф»-3 Анатолий Цуперяк несмотря на ошибки и твердое «нет» от Владимира Ярославского, все же получил шанс продолжить борьбу в шоу. Ольга Мартыновская и Эктор Хименес-Браво подметили, что Толик действительно вырос, как профессионал и очень вкусно приготовил мясо.

Заветный белый фартук также получили победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая и участник «МастерШеф»-8 Влад Мицкевич. К «бывалым» счастливчикам присоединился и участник первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Эфим Кравченко.

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Но и это далеко не все. Каких еще неожиданных участников увидели судьи? Кому из профессиональных шефов удалось покорить судей своими кулинарными способностями? Еще больше интересного вы увидите в 1 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже на сайте!

Video: 1 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2: невероятные блюда, фантастические техники и настоящие профессионалы 29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы - 1 выпуск и читайте описание выпуска. О чем был выпуск 1 программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 (эфир от 29.02.2020)

Не пропустите 2 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 7 марта в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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