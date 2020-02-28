Сколько будет выходных дней в марте 2020 года в Украине? В этом месяце нас ждет один дополнительный выходной ‒ 9 марта. Но подарит ли март украинцам долгожданный отдых? Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в марте.

Первый месяц весны подарит украинцам один дополнительный выходной. Поскольку в 2020 году празднование Международного женского дня 8 марта выпадает на воскресенье, то выходным будет и понедельник – 9 марта.

Выходные в марте 2020 года

Общее количество календарных дней ‒ 31

Рабочие дни ‒ 21

Выходные дни ‒ 10

Предпраздничные (укороченные на 1 час) ‒ нет

Государственные праздники ‒ Международный женский день 8 марта.

Больше по теме: Места для фотосессий в Киеве: топ-10 от редакции СТБ

Среди неофициальных праздников, которые отмечаются в марте:

Всемирный день писателя (3 марта);

День рождения Тараса Шевченко (9 марта);

Всемирный день борьбы против туберкулеза (24 марта);

День СБУ (25 марта);

День Внутренних войск МВД (26 марта);

Международный день театра (27 марта).

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ