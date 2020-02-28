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Выходные в марте 2020 года: будут ли дополнительные выходные
Сколько будет выходных дней в марте 2020 года в Украине? В этом месяце нас ждет один дополнительный выходной ‒ 9 марта. Но подарит ли март украинцам долгожданный отдых? Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в марте.
Первый месяц весны подарит украинцам один дополнительный выходной. Поскольку в 2020 году празднование Международного женского дня 8 марта выпадает на воскресенье, то выходным будет и понедельник – 9 марта.
Выходные в марте 2020 года
Общее количество календарных дней ‒ 31
Рабочие дни ‒ 21
Выходные дни ‒ 10
Предпраздничные (укороченные на 1 час) ‒ нет
Государственные праздники ‒ Международный женский день 8 марта.
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Среди неофициальных праздников, которые отмечаются в марте:
- Всемирный день писателя (3 марта);
- День рождения Тараса Шевченко (9 марта);
- Всемирный день борьбы против туберкулеза (24 марта);
- День СБУ (25 марта);
- День Внутренних войск МВД (26 марта);
- Международный день театра (27 марта).
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