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Выходные в марте 2020 года: будут ли дополнительные выходные

28.02.2020

Сколько будет выходных дней в марте 2020 года в Украине? В этом месяце нас ждет один дополнительный выходной ‒ 9 марта. Но подарит ли март украинцам долгожданный отдых? Читайте в нашем материале, сколько украинцы будут отдыхать в марте. 

выходные 2020

Первый месяц весны подарит украинцам один дополнительный выходной. Поскольку в 2020 году празднование Международного женского дня 8 марта выпадает на воскресенье, то выходным будет и понедельник – 9 марта.

Выходные в марте 2020 года

Общее количество календарных дней ‒ 31 

Рабочие дни ‒ 21

Выходные дни ‒ 10

Предпраздничные (укороченные на 1 час) ‒ нет

Государственные праздники ‒ Международный женский день 8 марта. 

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Среди неофициальных праздников, которые отмечаются в марте:

  • Всемирный день писателя (3 марта); 
  • День рождения Тараса Шевченко (9 марта); 
  • Всемирный день борьбы против туберкулеза (24 марта);
  • День СБУ (25 марта);
  • День Внутренних войск МВД (26 марта);
  • Международный день театра (27 марта).

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