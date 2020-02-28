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В студии в тапочках: Татьяна Высоцкая откровенно о съемках «Таємниці ДНК»

28.02.2020

Стартовал второй сезон проекта «Таємниці ДНК» во главе с ведущей Татьяной Высоцкой. Зрители в ожидании новых потрясающих историй и непредсказуемых сюжетов. Каждый вторник в 22:45 на телеканале СТБ освещаются события из жизни героев, в которых сложно отыскать правду. Однако с помощью тестов ДНК устанавливается истина. Какая атмосфера царит за кулисами — рассказала ведущая Татьяна Высоцкая.

таємниці днк

Ток-шоу «Таємниці ДНК» — это формат, аналогов которому нет на украинском телевидении. Многие зрители хотят получить помощь от проекта и расставить все точки над «і». Ведущая признается, что кроме просьб, команда получает и огромную благодарность: «Сначала неожиданно знакомишься с коллегой, с которой давно хотела познакомиться и она говорит, что она зрительница ток-шоу «Таємниці ДНК». И она оказалась на нашем съемочной площадке, потому что именно она нашла ТАКУЮ историю (да, капсом, уважаемые), потому что ни одна книга или сериал еще не постигли таких историй».

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«На следующий день участник программы говорит:«Вообще-то, это не очень мой формат, я больше по социалке и политике. Но у вас было так интересно и познавательно! Еще я получила благодарность за терпение. А другая участница сначала оговорилась, что ее вообще отговаривали ехать на съемку. Ведь это лживое ТВ и трэш. А в конце программы она сказала — какие же вы молодцы, это невероятно», — рассказывает Татьяна.

Ведущая призналась, что работа над выпусками требует «бессонных ночей, выгорания и разбивания вдребезги». И делается все это ради того, чтобы люди вспомнили о совести, ответственности, доброте и человечности.

Свое сообщение Татьяна дополнила фото в тапочках, и как сама отметила, — это для привлечения внимания.

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