Трек FO SHO «In your mind» стал саундтреком к фильму «Свидание в Вегасе»

Песня участников Национального отбора на Евровидение-2020 FO SHO «In your mind» стала саундтреком к фильму «Свидание в Вегасе». Подробности – далее в материале!

Не прошло и двух недель после выступления яркой группы FO SHO на Национальном отборе на Евровидение-2020, а участницы коллектива уже удивляют фанатов хорошими новостями:

«Йоууу народ! Наш новый трек «In your mind» стал саундтреком к фильму «Свидание в Вегасе». Релиз услышите уже скоро! »

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