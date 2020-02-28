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Простые и вкусные бутерброды: рецепты от участников «МастерШеф»

28.02.2020

Простые и вкусные бутерброды – это идеальный перекус. Особенно тогда, когда совсем нет времени на приготовление сложных блюд. К тому же бутерброды – прекрасное блюдо, которое можно взять с собой на прогулку. В нашем материале подборка рецептов самых вкусных бутербродов, приготовить которые сможет каждый от участников проекта «МастерШеф»

Английский бутерброд

Fresh Homemade BLT Sandwich

Ингредиенты:

  • 4 ломтика хлеба
  • 1 куриное филе
  • 2–3 веточки тимьяна
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 г тонко нарезанного бекона
  • 1 помидор
  • несколько листьев салата
  • 2–3 ч. л. натурального йогурта
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
  • 1/4 ч. л. морской соли
  • 2–3 маринованных огурца

Приготовление:

  1. Куриное мясо отбить. Затем посолить, поперчить, посыпать листьями тимьяна, сбрызнуть оливковым маслом и выложить сверху измельченный чеснок. Сложить филе пополам и дать ему замариноваться.
  2.  Обжарить бекон с двух сторон до золотистого цвета. Переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.
  3. На сковороду, где жарился бекон, выложить куриное филе и жарить по 4—5 минут с каждой стороны. Слегка остудить и нарезать длинными полосками.
  4. Для заправки соединить йогурт и горчицу, посолить, поперчить и перемешать.
  5. Помидоры и огурцы нарезать кружочками.
  6. Хлеб слегка подрумянить на сковороде и смазать частью заправки. На два ломтика выложить листья салата, кружки помидора, курицу, бекон и огурцы. Полить второй половиной заправки и накрыть оставшимися тостами.

Банановый бутерброд

Peanut butter toast with banana slices and flax seeds

Ингредиенты: 

  • 2 ломтика цельнозернового хлеба
  • 3 ст. л. арахисовой пасты
  • 1 банан
  • семена льна для украшения

Приготовление:

  1. Ломтики хлеба поджарить. Банан нарезать кружочками.
  2. Тосты смазать арахисовой пастой. Сверху выложить банан и посыпать семенами льна.

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Восточный бутерброд

Chicken sandwich panini

Ингредиенты:

  • 1 небольшая белая булка
  • 1 луковица
  • 1 вареная куриная грудка
  • 1/2 ч. л. пасты карри
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 4 веточки кинзы
  • 100 г абрикосов в собственном соку (без сахара)
  • 2 ст. л. натурального йогурта
  • 1 помидор
  • 1/4 банки оливок без косточек
  • 1/4 консервированной кукурузы в початках
  • листья салата
  • 2 ст. л. натурального йогурта
  • 1 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

  1. Лук почистить, мелко порубить и обжарить на оливковом масле до прозрачности.
  2. Курицу мелко нарезать и переложить в сковороду к луку. Добавить карри, томатную пасту и рубленую кинзу. Перемешать и продолжать готовить на медленном огне.
  3. Абрикосы в блендере взбить в пюре вместе с йогуртом. Смешать получившуюся массу с курицей и луком.
  4. Помидоры нарезать кружочками. Булку разрезать вдоль пополам. На одну половину выложить начинку, помидоры, оливки, кукурузу и листья салата. Накрыть второй половиной хлеба.

Бутерброд с гороховым пюре и авокадо

Hummus avocado sandwiches on a wooden board

Ингредиенты:

  • 3 ломтика ржаного хлеба
  • 100 г приготовленного горохового пюре
  • 1 авокадо
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • кунжут

Приготовление:

  1. Авокадо очистить и нарезать ломтиками.
  2. Слегка поджарить хлеб и смазать его гороховым пюре. Выложить сверху авокадо, сбрызнуть соком лимона и посыпать кунжутом.

Бутерброд с яйцом

Vegetarian egg sandwich with fresh salad on the plate tabletop

Ингредиенты:

  • 4 ломтика хлеба
  • 2 яйца
  • 1 помидор
  • 1 огурец
  • листья салата
  • 1/2 ч. л. сливочного масла
  • оливковое масло для жарки
  • соль

Приготовление:

  1. Огурец и помидор нарезать кружочками.
  2. Хлеб подсушить в тостере или в духовке. Слегка остудить и смазать сливочным маслом.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом и поджарить яйца. Посолить и снять с огня.
  4. На ломтики хлеба выложить листья салата, кусочки овощей и яичницу. Накрыть хлебом.

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