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Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко

28.02.2020

Уже завтра в 19:00 на телеканале  СТБ  состоится  долгожданная премьера второго сезона «МастерШеф. Профессионалы». В последний день зимы станет действительно жарко, ведь за дело беруться профессионалы. На кастинг пришли как бывалые и повзрослевшие участники кулинарного шоу, так и новые самородки. Что приготовил для зрителей 1 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2?  

ектор

Подробнее смотрите в 1 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

    • Яябека, блюда со мхом, с различными травами собранными в лесу. Чем еще будут удивлять профессионалы?
    • Получит ли победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая заветный белый фартук?
    • Повлияют ли не самые лучшие взаимоотношения Ольги Мартыновской с Анатолием Цуперяком времен «МастерШеф»-3 на оценивание блюда?  
    • Кого и почему Эктор Хименес-Браво за ухо выведет за двери?

Video: Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко

29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 1 (эфир от 29.02.2020)

Video: Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко

29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 1 (эфир от 29.02.2020)

Video: Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко

29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 1 (эфир от 29.02.2020)

Video: Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко

29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 1 (эфир от 29.02.2020)

Video: Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко

29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 1 (эфир от 29.02.2020)

Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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