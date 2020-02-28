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Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко
Уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера второго сезона «МастерШеф. Профессионалы». В последний день зимы станет действительно жарко, ведь за дело беруться профессионалы. На кастинг пришли как бывалые и повзрослевшие участники кулинарного шоу, так и новые самородки. Что приготовил для зрителей 1 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2?
Подробнее смотрите в 1 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:
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- Яябека, блюда со мхом, с различными травами собранными в лесу. Чем еще будут удивлять профессионалы?
- Получит ли победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной» Настя Кобыляцкая заветный белый фартук?
- Повлияют ли не самые лучшие взаимоотношения Ольги Мартыновской с Анатолием Цуперяком времен «МастерШеф»-3 на оценивание блюда?
- Кого и почему Эктор Хименес-Браво за ухо выведет за двери?
Video: Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 1 (эфир от 29.02.2020)
Video: Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 1 (эфир от 29.02.2020)
Video: Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 1 (эфир от 29.02.2020)
Video: Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 1 (эфир от 29.02.2020)
Video: Премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2: в последний день зимы станет действительно жарко29 февраля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 1 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 1 (эфир от 29.02.2020)
Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!