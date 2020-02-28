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Марк Савин – «Катя»: премьера песни

28.02.2020

Участник легендарного шоу «Х-фактор»-9 Марк Савин на днях выпустил новую песню «Катя». Слушайте песню Марка Савина «Катя» прямо сейчас! 

Марк Савин – один из самых ярких участников 9 сезона шоу «Х-фактор». Совсем недавно он выпустил новый трек под названием «Катя». 

«Друзья, мне 33, но я до сих пор помню школьные дискотеки 90-х под Руки Вверх, Линду, Шуру, Земфиру, первый медляк… Но 90-е актуальны и сегодня, поэтому после долгого перерыва презентую вам свой новый трек «Катя». Ставьте лайки, делитесь, отмечайте Кать, вспоминайте свои дискотеки! На всех цифровых площадках: iTunes, Apple Music, YouTube, Deezer», — говорит о новом треке Марк Савин.

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