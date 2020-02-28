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Лунный календарь на март 2020 от Ярославы Федоровой: удачные дни для любых начинаний

28.02.2020

Первый месяц весны всегда кажется идеальным временем. Впереди всех ждет тепло, праздники и приближение лета. Однако согласно лунному календарю, не все дни идеально подойдут для начинаний. Ярослава Федорова рассказала, когда лучше всего приступать к новым делам, заводить знакомства и меняться.

Лунный календарь удачных дней для любых начинаний на март 2020 года 

В марте удачные дни припали на конец месяца. Согласно лунному календарю 11 марта также хороший день для начинаний, в который можно заключать сделки, совершать продажи и покупки, идти на собеседования, встречи, свидания. Однако помните, что дальше последуют две недели неблагоприятных и не плодотворных чисел. Поэтому, если ваши начинания нуждаются в нескольких сутках подряд, то приступайте к ним 29 марта. 

Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на 2020 год от Ярославы Федоровой

Таким образом, самые благоприятные дни в марте выпали на 11, 22, 29, 30, 31 число. 

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