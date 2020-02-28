Главный герой 10-го сезона «Холостяк» Макс Михайлюк — профессиональный пилот, который успешно справляется с силой притяжения. Уже 6 марта состоится долгожданная премьера реалити. А пока редакция STB.UA предлагает вам узнать, подойдете ли вы Холостяку. Проходите тест и узнавайте, насколько вы совместимы с пилотом и владельцем летной школы в Майами.

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