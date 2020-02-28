Евровидение-2020: участник от Германии Бен Долич представил песню «Violent Thing»

Рожденный в Словении 22-летний Бен Долич в финале Евровидения-2020 в Роттердаме исполнит песню «Violent Thing». Подробности – далее в материале!

Германию на традиционном европейском песенном конкурсе Евровидение-2020 будет представлять 22-летний Бен Долич с песней «Violent Thing». Решение отборочного жюри стало известно в четверг, 27 февраля. В финале конкурса, который в 2020 году пройдет в Роттердаме (Нидерланды), он исполнит песню «Violent Thing», что в переводе означает «Жесткая вещь».

Известно, что песня Бена Долича была написана ветераном Евровидения Борисом Милановым, а постановку артисту готовит известный хореограф Джастина Тимберлейка и художественный руководитель Марти Куделка.



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