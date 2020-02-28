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Евровидение-2020: Неужели организаторы отменят конкурс из-за коронавируса?

28.02.2020

Недавно нидерландский вирусолог предложил рассмотреть вопрос переноса конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме из-за вспышки коронавируса. На слова вирусолога ответили организаторы международного конкурса. Подробности –  далее в материале! 

Известный голландский вирусолог и эксперт по гриппу Аб Остерхаус поставил под сомнение правильность приезда в Роттердам тысяч людей в условиях распространения коронавируса по Европе.

«Вы должны принять во внимание сценарий, что такие события, как Евровидение, не могут продолжаться, — сказал Аб Астерхаус. — Но это зависит от того, как будет развиваться коронавирус в предстоящий период».

Вирусолог отметил, что Нидерландам, вероятно, придется иметь дело с коронавирусом — COVID-19. 

«Все еще возможно, что вирус в конечном итоге будет подавлен. Мы успешно справились с SARS, но вирус распространялся не так быстро», — добавил Аб Астерхаус. 

Но пресс-секретарь мэрии Роттердама Ингрид Адриансе сказала, что ситуация в городе постоянно отслеживается:

 «Мы внимательно следим за всем и готовы ко всем возможным рискам и угрозам. На основании этого проводится оценка необходимости дополнительных мер. Однако в настоящее время слишком рано комментировать возможные сценарии».

Кроме того, слова эксперта прокомментировал  представитель Евровидения в национальном вещателе NPO Дэнни Вормер. Представитель заявил, что вещатель следует рекомендациям Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды:

«Этот человек, несомненно, хорош в своей работе, но мы следуем инструкциям RIVM. Их рекомендации ведущие, и если они скажут, что есть конкретная угроза, то мы примем меры. Сейчас слишком рано».

Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта

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