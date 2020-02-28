Германию на конкурсе Евровидение-2020 представит родившийся в Словении Бен Долич с песней «Violent Thing». Бен выиграл более двух независимых жюри в процессе внутреннего отбора, организованного немецкой общественной вещательной компанией NDR. Подробности – далее в материале!

Известно, что песня Бена Долича была написана ветераном Евровидения Борисом Милановым, а постановку артисту готовит хореограф Джастина Тимберлейка и художественный руководитель Марти Куделка.

Со своей песней «Violent Thing» 22-летний Бен был выбран жюри Евровидения в составе 100 человек со всей Германии и международным экспертным жюри из 20 музыкальных профессионалов, которые в какой-то момент были членами национального жюри своей страны.

Долич родился 4 мая 1997 года в столице Словении Любляне. В двенадцать лет он вышел в полуфинал словенского детского эстрадного конкурса. В 18 лет вместе с семьей переехал в Швейцарию, что не помешало ему годом спустя в составе группы «D Base» участвовать в словенском отборе на Евровидение-2018.

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