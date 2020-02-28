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Эксклюзив из Мальдив: Григорий Решетник призвал всех смотреть «Холостяк»-10
28.02.2020
Несменный ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник обратился ко всем зрителям, которые в предвкушении премьеры долгожданного 10 сезона. Прямо с райского острова мужчина признался, что ровно через неделю вы окунетесь в атмосферу настоящей романтики, страсти, любви и незабываемых впечатлений! Не пропустите 6 марта реалити «Холостяк»-10 в 19:00 на телеканале СТБ!
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Video: Эксклюзив из Мальдив: Григорий Решетник призвал всех смотреть «Холостяк»-10Несменный ведущий проекта Холостяк 10 сезон Григорий Решетник призвал смотреть 1 выпуск реалити. Смотрите эксклюзивный призыв к просмотру Холостяк 2020 с Максом Михайлюком
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