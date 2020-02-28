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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Дата премьеры сериала «Спіймати Кайдаша»

28.02.2020

2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша». Это будет новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Таких Кайдашей вы еще не видели!

Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов.

«Спіймати Кайдаша» в народе означает «зажуритися». Украинцы – особенные люди. У нас очень много уникальных черт характера. К сожалению, не все они положительные. Герои этого сериала – красивые и хорошие люди. Каждому герою ты желаешь добра. Каждый заслуживает счастья. Но почему-то, когда они собираются в одном доме, не могут найти общий язык, не могут помириться, достичь счастья, которого заслуживают. Это ведь происходит во многих семьях. «Спіймати Кайдаша»  это наш откровенный разговор со зрителем, только в формате кино. Мы очень долго готовились к его производству. Это важный для нас проект, который мог возникнуть только на СТБ»,  рассказала управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук во время презентации весеннего сезона телеканала.

«Наверное, у многих «Кайдашева сім’я» ассоциируется со школьной травмой. И только мне повесть так сильно нравилась, что я перечитывала ее десятки раз. Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляла эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: «Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные?» У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь»,  комментирует шоураннер Наталка Ворожбит.

В главных ролях: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» в 2018 году выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку.

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