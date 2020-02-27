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Вечерний макияж 2020: образы звезд СТБ

27.02.2020

Сделать красивый макияж – это целое искусство. Каждая модница знает: дабы сразить всех вечерним образом, необходимо обучиться особым навыкам, лайфхакам и женским хитростям нанесения косметических продуктов. В материале вы узнаете о главных трендах, цветах и техниках вечернего макияжа 2020! 

Вечерний макияж – это секретное оружие каждой женщины. Он может быть дерзким, ярким или же, наоборот, максимально сдержанным и лаконичным. Все зависит от настроения и повода. Каждый год мода диктует нам новые тренды — от цветовой гаммы до совершенно новых техник нанесения макияжа. 

В трендах вечернего макияжа 2020 года будут яркие оттенки помад и теней. В случае мейка губ будет преобладать использование ярких красных и более глубоких оттенков этого цвета.  С тенями – та же история. Главное правило макияжа 2020 года – не бойтесь экспериментировать со стилями и техниками нанесения.

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Вечерний макияж 2020: яркий акцент на губы

Фаворитом вечернего макияжа в 2020 году остается классика – красные губы.  Насыщенный яркий оттенок красного вы можете использовать в разных техниках: четкий контур, градиент или же эффект «зацелованных губ». В любом из этих вариантов стоит помнить, что акцентом вашего вечернего макияжа являются губы. Подобрав помаду с бархатным финишем, вы точно будете в тренде. 

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макияж 2020

макияж 2020

 Вечерний макияж 2020: сияющие тени и бордовые губы

В трендах вечернего макияжа этого года не могли не оказаться сияющие тени с крупными и мелкими частичками блесток. Если вы хотите наповал сразить всех своим экстравагантным образом, то глубокий бордовый оттенок на губах и более свежий и легкий оттенок сияющих теней сделают вас королевой вечера.

Вечерний макияж 2020: насыщенные и интенсивные тени

А вот вам и почва для экспериментов. В 2020 году продолжают пользоваться популярностью яркие и необычные цветовые решения для макияжа глаз. Стоит акцентировать внимание на том, что чем ярче будет оттенок, тем актуальнее получится ваш вечерний макияж. Также вы можете поиграться с техникой нанесения и градиентом из одного цвета в другой. Главное, помните, что во время использования такого макияжа глаз на ваши губы стоит наносить нюдовые цвета. Нейтральный блеск с разной крупностью сияющих частичек или же нюдовая помада – идеальное решение.  

Вечерний макияж 2020: смоки и акцент на стрелках

Перед классическим смоки удержаться сложно. Этот макияж, как и акцент на красных губах, всегда будет беспроигрышным  и трендовым вариантом. Еще одним вариантом для вечернего макияжа в 2020 году станет акцент на стрелки. Речь идет не об экспериментах с цветом подводки, а именно о черном выделении глаз, которое сделает ваш взгляд еще более выразительным. Опять же, в этом макияже важно использовать нюдовые тени, дабы не смещать акцент.  

Вечерний макияж 2020: нюдовый

Нюдовый макияж с использованием теплых оттенков – новое слово в вечернем макияже, которое подчеркнет вашу естественность. Для макияжа век используйте теплые оттенки бежевого, персикового, кремового и коричневого для придания глубины. Также вы можете использовать и другие нюдовые тона. Даже с минимальной цветовой гаммой вам удастся подчеркнуть не только свою естественность, а и ваши выигрышные стороны. Контурирование нюдовыми оттенками еще никто не отменял.  

макияж 2020

макияж 2020

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