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Специально наказали Украину: Андрей Данилко высказался об участии MELOVIN’а в Евровидении

27.02.2020

Известный артист, член жюри Национального отбора на Евровидение и член жюри шоу «Х-фактор» Андрей Данилко предполагает, что MELOVIN’а могли засудить на Евровидении-2018 из-за скандала с Россией. Подробности – далее в материале. 

По мнению Андрея Данилко, члены жюри поставили слишком низкие баллы MELOVIN’у,  чтобы «наказать» Украину. Тогда молодой артист получил 119 баллов от зрителей и 11 – от жюри.

«По зрительскому голосованию он седьмой, то есть – в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим или не видим? Тем более, еще был такой вариант, что специально наказали Украину — не дали ни одного балла, потому что был скандал тогда с Россией, помните? Когда они не приехали и не было трансляции. Это очень большие деньги. Типа, так наказали».

Об этом в интервью Андрей Данилко рассказал «Слава+». 

Напомним, что в  2017 году Россия не смогла принять участие в Евровидении в Киеве, поскольку ее представительнице Юлии Самойловой запретили въезд в Украину из-за концертов в Крыму.

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