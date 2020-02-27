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СМС-поздравления с 8 Марта в стихах
Поздравления с 8 Марта в стихах особенно пригодятся тем, кто хочет порадовать близких женщин. Мы уже рассказывали, как провести 8 Марта, а теперь специально к этому празднику собрали для вас оригинальные стихи. Поэтому не сомневайтесь, что девушки, которых вы поздравите, будут приятно удивлены!
8 марта — день весенний.
Зима уносит ноги прочь,
Становятся длиннее тени,
Быстрее день сменяет ночь.
8 Марта — женский праздник.
Он полон радости, цветов,
Сиянья нежных глаз прекрасных,
Красивых и душевных слов.
8 Марта птичий гомон
Повсюду громче во сто крат,
8 Марта в каждом доме
Поздравят женщин и девчат.
Пусть и твоя цветет улыбка
В благоухании весны,
Исполнит золотая рыбка
Твои желания и сны.
Растают на душе печали,
Как на земле последний снег,
Звенит веселыми ручьями
Твой ласковый и добрый смех!
***
С днем 8 Марта! С праздником весенним!
Льется пусть повсюду звонкое веселье!
Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму веточка мимозы!
***
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
***
Девушки, женщины, дамы,
Сестрёнки, бабушки, мамы,
Праздничным мартовским днём
В честь вас мы оду поём.
Цветите и радуйте глаз.
Нет в мире прекраснее вас!
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***
Подснежники склонились пред тобою,
Сегодня ведь пришло Восьмое марта.
Тебе желаю жить всегда с любовью,
И быть красивой словно Клеопатра.
***
Восьмое марта – день прекрасный,
Весна, подарки и цветы…
Пусть лучик солнца самый ясный
Тебе добавит теплоты!
Тебя от сердца поздравляю
С чудесным этим женским днем!
Во всем удачи я желаю,
Улыбки на лице твоем!
С праздником весны, прекрасные женщины!
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